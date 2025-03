Internews24.com - Jahanbakhsh su Taremi: «Credo in lui, avrà successo all’Inter»

di Redazioneha parlato dell’evoluzione del calcio iraniano e della stagione di Mehdi, per il quale ha speso delle bellissime parole Durante un’intervista approfondita con Tasnim News, Alirezaha elogiato con entusiasmo il suo compagno di nazionale Mehdie ha parlato dell’evoluzione del calcio iraniano.LE PAROLE DISU– «in lui,. Abbiamo alcuni giocatori iraniani e persino asiatici che hanno giocato a grandi livelli, quindi dico che dovremmo esser orgogliosi della presenza dei nostri giocatori a questo livello nel calcio mondiale. Sono sicuro che Mehdi. Oltre all’ottimo rapporto che ho con Mehdi, sono sicuro cheperchéin lui tecnicamente».SULLA STAGIONE– «Considerando i compagni di squadra di Mehdi, la nuova cultura calcistica che sta sperimentando e le aspettative riposte in lui, finora ha fatto benee abbiamo visto quanto è stato impressionante nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan, ma sfortunatamente non sono riusciti a vincere.