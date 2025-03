Inter-news.it - J. Martinez: «Io portiere coraggioso. Mio sogno? Voglio vincere con l’Inter!»

Josepda tre partite è iltitolare del, anche dopo il ritorno di Yann Sommer dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare, appunto, le sfide contro Genoa, Napoli e Feyenoord. Lo spagnolo ha risposto bene subendo un solo gol nei minuti finali contro i partenopei, mostrando sicurezza e affidabilità tra i pali. Anche oggi dovrebbe essere confermato titolare contro il Monza e ha rilasciato un’intervista nel nuovo numero del Matchday Programme.TRA I PALI – Josepparla del suo rapporto meticoloso con il calcio: «Ho deciso di giocare in porta da subito, vedevo mio papà che giocava, ho cominciato a guardare le partite e da lì ho sempre avuto una palla tra i piedi o nelle mani, mi buttavo sempre a terra. Dai quattro, cinque anni, sono andato nella squadra della mia città, ero il più piccolo di tutti e ricordo che per questo non potevo fare le partite ma solo allenarmi e lì ho capito che il mio destino sarebbe stato tra i pali.