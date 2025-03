Lanazione.it - Iva non pagata, confiscati a un imprenditore beni per oltre 850mila euro

Pistoia, 8 marzo 2025 – La guardia di finanza di Pistoia, in esecuzione di una sentenza emessa dal tribunale che è passata in giudicato, ha proceduto alla confisca per equivalente diappartenenti ad undi Montale (Pistoia), già amministratore e rappresentante legale di una società, che, si spiega, aveva omesso di versare 851.615di Iva. Tra iindividuate dalle fiamme gialle per la confisca due immobili tra cui un villino, e cinque terreni, tuttisituati a Quarrata. Il procedimento penale, originato da accertamenti dell'Agenzia delle entrate di Pistoia, si era concluso con la condanna dell', spiegano le fiamme gialle nella nota, per omesso versamento dell'Iva, "non avendo lo stesso, né versato le imposte dovute, né organizzato le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.