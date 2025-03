Rompipallone.it - Italia, Spalletti tenta il Retegui bis: vuole neutralizzare un altro attaccante argentino

Ha del clamoroso la notizia delle ultime ore sulla Nazionale:sarebbe pronto a tutto perun’altra puntaLucianoè pronto a provarci di nuovo. Dopo il caso Mateo, il ct della Nazionale starebbe pensando di portare untalentoin azzurro.Il mister toscano lo avrebbe seguito con attenzione negli ultimi mesi, rimanendo colpito dalle sue qualità:moderno, potente, con margini di crescita enormi. Insomma, il profilo ideale per una Nazionale che cerca un punto di riferimento offensivo per il futuro.L’Argentina nonperderlo: è battaglia apertaSecondo quanto riportato da TyC Sports, l’starebbe seriamente valutando la possibilità di naturalizzare un giovane centravanti, autore di 9 gol tra campionato e coppe: Santiago Castro,del Bologna e una delle rivelazioni della stagione di Serie A in corso.