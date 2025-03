Oasport.it - Italia magica agli Europei Indoor: Iapichino e Diaz volano sull’oro, Sioli show a 19 anni, bronzo Dallavalle

L’ha conquistato quattro mede nella terza serata degli2025 di atletica, in corso di svolgimento alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Andyha trionfato nel salto triplo ed è salito sul gradino più alto del podio venendo affiancato da Andrea(terzo), Larissasi è imposta nel salto in lungo, Matteoha festeggiato ilnel salto in alto. Catalin Tecuceanu ed Eloisa Coiro si sono qualificate alle finali degli 800 metri.RISULTATIATLETICAOGGIFINALISALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Larissaè definitivamente decollata, conquistando la meda d’oro con un balzo da 6.94 metri firmato al terzo tentativo e superando il 6.90 piazzato dalla svizzerak Kaelin in apertura di gara. La 22enne toscana si è fermata a tre centimetri dal proprio personale e ha migliorato l’argento continentale di duefa, emulando il trionfo ottenuto dalla mamma Fiona May nel 1998.