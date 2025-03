Italia in testa per debiti commerciali Ue | 586 miliardi di mancati pagamenti

Quotidiano.net - Italia in testa per debiti commerciali Ue: 58,6 miliardi di mancati pagamenti

Tra i 27 Paesi dell'Ue, l'presenta lo stock diin rapporto al Pil più elevato di tutti: nel 2023 la Pubblica Amministrazione ha accumulatoai propri fornitori pari a 2,8 punti percentuali di Pil. In valore assoluto si tratta di 58,6di euro, in costante crescita dal 2020. E' quanto risulta da un'indagine dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). Il "peso" sul Pil vede l'davanti a Belgio (2,7) e al Lussemburgo (2,4); tra i principali concorrentila Spagna registra una incidenza dello 0,9%, la Francia dell'1,6% e la Germania dell'1,9%. Secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2023, a fronte di quasi 30,5 milioni di fatture ricevute dalle Amministrazioni Pubbliche, per un valore di 185,1, l'importo pagato è stato di 174,5, conper 10,6