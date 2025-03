Panorama.it - Italia, il lavoro è (ancora) un affare da uomini: donne pagate fino al 40% in meno

Non è un Paese per. Nella Giornata internazionale della donna i dati non lasciano dubbi. Carriere frenate, retribuzioni più basse, precarietà, distribuzione squilibrata delle responsabilità familiari e un difficile accesso al credito. I diversi studi diffusi per celebrare l’8 marzo raccontano di disuguaglianze economiche, lavorative e sociali.Occupazione in crescita, ma con un boom della precarietàL’occupazione femminile è cresciuta, raggiungendo il 56,5%. Dal 2008 al 2024 l'incremento è di 6,4 punti (dati Inapp). Ma resta inferiore di 12,6 punti percentuali alla media dell’Unione Europea. È il più basso tra i 27 Paesi. L’incremento è stato trainato principalmente dalleover 50, il cui tasso di occupazione è aumentato di 20 punti, mentre per le giovani tra i 25 e i 34 anni la crescita è stata solo dell’1,4%.