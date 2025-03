Quotidiano.net - Israele accusato di violare l'accordo di cessate il fuoco e rilascio ostaggi

Yotam Cohen, fratello del soldato prigioniero a Gaza Nimrod Cohen, ha dichiarato davanti a circa 2.000 manifestanti anti-governativi e a favore di unper ildegli, riuniti davanti al quartier generale dell'Idf, la Kirya, a Tel Aviv, chesta "violando l'diil" e ildegliraggiunto con Hamas. Cohen - scrive il Times of Israel - ha aggiunto che il primo ministro Benyamin Netanyahu e il nuovo responsabile dei negoziati sugli, il ministro per gli Affari Strategici Ron Dermer, stanno cercando di convincere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che la maggior parte degliè morta e che l'non è necessario. Facendo riferimento ai colloqui diretti di Trump con Hamas — riportati per la prima volta dal sito di notizie Axios questa settimana e successivamente confermati dalla Casa Bianca — Yotam Cohen afferma che i leader stranieri "hanno già capito chenon è poi così interessato a liberare i suoi".