Isola dell'Amore, volontari al lavoro

Una domenica sull’per ‘liberarla’ dalla plastica e ogni tipo di rifiuti. L’appuntamento è per domenica 9 marzo, idi Plastic Free si ritroveranno alle 9 al pontile d’imbarco sulla sponda veneta in località Bacucco di Ariano nel Polesine (Ro) e da lì verranno traghettati, per l’occasione gratuitamente, sull’. Si tratta di un’iniziativa che per il quarto anno consecutivo vede la sinergia tra Plastic Free Ferrara e Plastic Free Rovigo, capitanati rispettivamente dalla referente ferrarese Laura Felletti Spadazzi e dal coordinatore nazionale Riccardo Mancin. I due gruppi uniscono le forze e organizzano la pulizia ambientale dell’, uno dei luoghi più iconici del delta del Po situato alla foce del Po di Goro. L’obiettivo primario è di pulire lo scanno e preservare un luogo meraviglioso e unico nel delta del Grande Fiume.