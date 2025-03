Movieplayer.it - Isola dei Famosi 2025, tra toto-conduttori e cast sorge un quesito: ma ha ancora senso proseguire?

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il flop del 2024 sarebbe tutto pronto per un nuovo inizio, con Veronica Gentili conduttrice e l'ipotesi Simona Ventura opinionista. Ma il format è logoro ed è già naufragato. 19 edizioni e sentirle tutte. Sbarcata a Mediaset nel 2015 dopo 10 anni passati in Rai, l'deisembrerebbe pronta a ripartire con la sua 19esima edizione, la decima targata Canale5, con l'ennesima rivoluzione. Perché archiviata la parentesi Alessia Marcuzzi, conduttrice dal 2015 al 2019, l'ha poi vissuto un triennio firmato Ilary Blasi e un poco felice unicum griffato Vladimir Luxuria, con l'imminente e tutt'altro che scontato ritorno che avrebbe trovato la sua nuova presentatrice, dopo aver bocciato l'ipotesi Diletta Leotta fresca di disastro con La Talpa. Veronica Gentili conduttrice dell'? Stiamo parlando di Veronica Gentili, ex .