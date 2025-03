Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni aperte e oltre 100 iscritti per l’ottavo atto della ’Far Gravel’

per l’ottava edizioneFar Gravel: già100in poche ore per l’evento che animerà Argenta il prossimo 20 settembre, l’evento ciclistico non competitivo che nel 2024 – un’edizione colpita dall’alluvione e quindi spostata a novembre – ha ottenuto grandi consensi, confermandola un evento nazionale atteso dal mondo gravel. Un’edizione, la prossima, che porta con sé alcune interessanti novità. Innanzitutto, due percorsi lunghi da 150 e 200 chilometri, entrambi unsupported. Il percorso lungo da 200 chilometri è la seconda novità di quest’anno, dopo che per l’edizione 2024 le condizioni alluvionali che hanno colpito il territorio argentano lo hanno reso impraticabile. Il 20 settembre, quindi, i 100 ciclisti che lo avevano scelto lo scorso anno potranno provare l’emozione di mettersi alla prova.