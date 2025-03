Ilgiorno.it - Ireland week parte da Cascina Cuccagna

Si tinge di verde tra musica folk e Irish rock, danza irlandese, cinema e fotografia, per celebrare la cultura, l’arte e le tradizioni dell’Irlanda. Quarta edizione dellada domani al 17 marzo a Milano. Per le celebrazioni di San Patrizio per nove giorni la manifestazione promossa da Turismo Irlandese racconta l’isola di smeraldo con eventi quasi tutti gratuiti e un food festival, "A Taste of", promosso da Bord Bia, per assaggiare le eccellenze gastronomiche. Il via domani acon Experience: dalle 11 alle 19 questo luogo simbolo si trasformerà in un laboratorio diffuso e interattivo che ricreerà un pezzo di Irlanda. Si potrà imparare a cucinare l’Irish bread o a preparare un piatto della tradizione, a fare ghirlande di fiori ocipare a un knitting showcase sui maglioni delle isole Aran.