Io Robin l’Africa matematica e basket Intervista a Pippo Ricci

Giampaolo, dettodagli amici, ma non da mamma e papà (per lei è sempre “pallino”), non è soltanto il capitano dell’Olimpia Milano e l’unico giocatore diad aver vinto gli ultimi quattro scudetti. Dentroc’è molto di più. C’è una laurea in, discussa il giorno dopo una partita a Tel Aviv. E c’è pure Amani for Africa, l’organizzazione che ha fatto nascere per stare al fianco di centinaia di bambini e giovani che vivono nelle periferie delle grandi metropoli africane. Tutto nasce dal pallone a spicchi ed ora viene raccontato in “Volevo essere”, il suo libro autobiografico che racconta un viaggio straordinario fatto di sacrifici e impegno perchéè “un ragazzino cicciottello con lo zaino pieno di sogni che ce l’ha fatta”. Cicciottello è fin gentile per definire un ragazzino di 13 anni che pesa 121 chili.