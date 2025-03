Ilgiorno.it - «Io, prof picchiato da un alunno di 14 anni per vendetta: agguato in piazza a mezzanotte”. Lo choc di Sergio Orlandi: l’avevo solo fatto uscire dall’aula

Inzago (Milano), 8 marzo 2025 – Un rimprovero in aula e le minacce verbali. Molte settimane dopo, la terribile aggressione nelladel paese: pugni e colpi alessore da un suoquattordicenne e da un amico. Ilsi è verificato a Inzago la scorsa settimana. L'insegnante è riuscito a sfuggire alla furia degli aggressori, si è allontanato in auto ed è stato medicato in ospedale per una frattura a naso e mascella, con venti giorni di prognosi. Nei confronti del quattordicenne è scattata la denuncia per lesioni alla Procura del Tribunale dei minori. Ancora in via di identificazione il giovane che era con lui, che ha preso parte al pestaggio. Questione di poco: l'intera sequenza, consumatasi apassata, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. La vittima dell'aggressione, noto musicista jazz e insegnante di musica alla media Kennedy di Inzago.