Ilgiorno.it - "Io con gli inquilini fino a fine interventi"

Leggi su Ilgiorno.it

La sindaca Antonella Violi (nella foto) non usa mezzi termini e lo dice a chiare lettere: "Starò al fianco deglia quando non finiranno i lavori". A Lacchiarella, la situazione più critica riguarda circa 70 famiglie residenti nelle palazzine di via Togliatti. Come a Pieve Emanuele, se i lavori non verranno completati con i requisiti richiesti - tra cui l’aumento di due classi energetiche - glidovranno restituire di tasca propria i soldi prelevati dai cassetti fiscali. "È stato cambiato l’amministratore di condominio e stiamo dialogando con il nuovo per cercare una soluzione che permetta di proseguire i lavori con una nuova ditta. Come Amministrazione, vigiliamo attentamente sulla situazione, effettuando frequenti sopralluoghi e auspicando una proroga della scadenza", spiega il sindaco Antonella Violi.