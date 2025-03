Lanazione.it - Inzaghi sfida D’Angelo per tenerlo lontano. Iachini: "Pisa avanti, ha due risultati su tre"

di Lorenzo Vero Spezia-vale una buona fetta del campionato di Serie B. Da un lato i nerazzurri di, che hanno la possibilità di allungare rispetto all’ex condottiero, che dall’altro lato si trova dquasi all’ultima spiaggia: con una vittoria avvicinerebbe ilad appena tre lunghezze, mentre con un risultato negativo vedremmo il divario mantenersi ampio, con nove giornate rimaste da giocare. Chi conosce bene l’importanza di certe partite è Beppe, allenatore che il campionato di Serie B l’ha vinto in ben quattro occasioni. Un vero e proprio esperto della categoria, che negli anni ha dimostrato tanto e fatto vedere grandi imprese con le sue squadre e il suo calcio. Mister, lei che di settimane di questo tipo ne ha vissute tante, come si preparano certe sfide? "Sono giorni che si vivono per quelli che sono, quelli di una vigilia importante: è uno scontro diretto, una partita che potrebbe essere decisiva.