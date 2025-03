Inter-news.it - Inzaghi: «Contro il Monza non sarà semplice. Sommer? Deciderò di volta in volta!»

Simone Inzaghi si è espresso prima del fischio d'inizio di Inter-Monza, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha così parlato a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Monza, match che si disputerà alle 20:45 a San Siro: «Si tratta di una partita non semplice, in questi anni abbiamo avuto sempre delle sfide difficili con il Monza. Ma noi daremo il meglio per conseguire il nostro scopo. Sommer? Stasera gioca Martinez, martedì vedremo. Lo spagnolo ha fatto molto bene, ma sappiamo di avere anche un gran portiere come l'elvetico. Vogliamo sempre fare il massimo: stasera ho cambiato qualcosa rispetto a Rotterdam e farò sempre così. Arnautovic ha sempre dato il suo contributo, penso che lo farà anche stasera».