Calciomercato.it - Inzaghi cambia l’attacco e conferma su Thuram: “Ha un problemino”

L’allenatore dell’Inter mischia le carte eil tandem offensivo per il match di San Siro contro il MonzaSimoneci ripensa e ribaltanerazzurro per l’anticipo di campionato contro il fanalino di coda Monza a San Siro.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico dell’Inter alla vigilia aveva provato il tandem composto dae Correa, mentre questa mattina nell’ultimissima rifinitura ad Appiano Gentile hato idea puntando su Arnautovic al fianco di capitan Lautaro Martinez. Un avvicendamento legato anche alle condizioni fisiche del nazionale francese, non ancora al meglio dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nelle scorse settimane: “convive con un“, hatonell’intervista pre partita ai microfoni di ‘DAZN’. L’allenatore piacentino deve perciò gestire il figlio d’arte, anche in virtù degli impegni ravvicinati che vedono l’Inter sempre impegnata su tutti i fronti tra campionato e coppe.