Inzaghi | Arnautovic? Dovevo scegliere! Accoglienza? Squadra merita

è stato intercettato poco prima del fischio d’inizio di Inter-Monza, sfida in programma a San Siro alle ore 20.45 e valevole per la giornata numero ventotto di campionato. Ecco le dichiarazioni rilasciate nel prepartita di DAZNDIFFICOLTÀ – Simoneè intervenuto così prima di Inter-Monza: «Ho cercato di mettere in campo la formazione migliore possibile per questa partita. C’è stato qualche cambio rispetto a Rotterdam, abbiamo una partita non semplice perché il Monza in questi anni ci ha sempre creato qualche difficoltà. Senz’altro in questo momento abbiamo delle difficoltà oggettive a sinistra, si è adattato molto bene Bastoni in Champions. Stasera rientra Carlos Augusto ma ho preferito inizialmente tenerlo con me visto che è fuori da tre settimane. Sappiamo che dobbiamo concentrarci sulla sfida di stasera, poi ce ne saranno altre due e la sosta, speriamo che qualcuno rientri».