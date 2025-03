Spazionapoli.it - Inzaghi annuncia un infortunio: la rivelazione che condiziona la corsa scudetto

Simone Inzaghi ha parlato prima dell'inizio della gara contro il Monza, lanciando un piccolo allarme su un super titolare della squadra Nel pre partita di Inter-Monza, Simone Inzaghi ha dato importanti aggiornamenti su un titolarissimo, che non partirà titolare nella sfida di questa sera."È una partita non semplice, abbiamo avuto sempre sfide difficili con il Monza. Abbiamo lavorato in questi 2 giorni e mezzo nel migliore dei modi. Gioca Martinez, martedì vedremo. Di volta in volta vedremo il da farsi. Non è semplice, come ho già detto vogliamo sempre fare il massimo, stasera ho cambiato qualcosa rispetto a Rotterdam e farò sempre così. Arnautovic ha dato sempre il suo contributo, lo darà anche stasera".