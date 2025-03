Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Partita complicata con il Monza, su Lautaro e Sommer dico questo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di campionato contro il, le parole a SkyLe dichiarazioni di Simone, tecnico dell’Inter prima di Intera San Siro:LE PAROLE – «Non è unasemplice, sappiamo che abbiamo avuto sempre sfide difficili con ile sarà così anche stasera, anche se abbiamo lavorato nel migliore dei modi in questi giorni. Come gestirò i portieri? Tranquillamente, stasera gioca Martinez e martedì vedremo. Martinez ha fatto bene,è un grande portiere e di volta in volta vedremo il da farsi. Arnautovic? Vogliamo sempre fare il massimo, stasera ho cambiato qualcosa rispetto a Rotterdam e farò sempre così. Lui ha sempre dato il suo contributo e farà così anche stasera»Le parole a Dazn:TUTTA L’ARGENTERIA PESANTE IN CAMPO OGGI? – «Beh, ho cercato di mettere in campo la formazione migliore possibile per questa