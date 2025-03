Internews24.com - Inzaghi a Dazn: «Ho cercato di mettere in campo la migliore formazione, ecco perché ho preferito lasciare in panchina Carlos Augusto. Orgogliosi di competere su tutto»

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di campionato contro il MonzaIntervenuto ai microfoni dinel corso del prepartita di Inter Monza, il tecnico dei nerazzurri Simoneha presentato così la gara che sta per andare in scena a San Siro, valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A.TUTTA L’ARGENTERIA PESANTE INOGGI? – «Beh, hodiinlapossibile per questa partita. C’è stato qualche cambio rispetto a Rotterdam e vediamo. Ci aspetta una partita non semplice, il Monza in questi anni, e già nella partita d’andata, ci ha sempre creato difficoltà».STAGIONE DIVERSA PER VIA DEGLI INFORTUNI – «In questo momento abbiamo delle difficoltà oggettive lì a sinistra.