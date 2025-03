Modenatoday.it - Investito da un furgone, ciclista soccorso in eliambulanza nelle campagne di Carpi

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 16, si è verificato un incidente stradale in via Griduzza, strada spesso teatro di episodi di questo tipo. Questa volta il sinistro è avvenuto all'incrocio con strada Cavetto Gherardo, un incrocio a raso in cui la precedenza è data a chi percorre via.