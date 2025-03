INTERVISTA – Franco Riccobello | Mi candido alla presidenza FINP per coronare un sogno

Leggi su Sportface.it

Prima allenatore del Santa Lucia, squadra campione d’Italia nelle stagione sportive 1978/1979-1980/1981. Poi commissario tecnico della squadra nazionale FISHA/FISD (dal 1982 al 1996) e FISD/CIP (dal 1999 al 2004). Quindi segretario generale della neonata Federazione Italiana Nuoto Paralimpico () fino al 2022.vuole chiudere un cerchio: diventare presidente federale della. A Lignano Sabbiadoro, quindi, il prossimo 14 marzo, correrà per lacontro Federica Fornasiero., dove è arrivata la spintacandidatura?Per me può essere il coronamento di un. Ho iniziato a fare il tecnico, poi ho fatto il Ct fino al 2004 e ho iniziato la carriera da dirigente come segretario. Dgavetta all’apice: penso che lasia il coronamento deldella mia carriera.