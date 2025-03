INTERVISTA – Federica Fornasiero | La mia FINP tra continuità e modernità Mi candido per alzare ancora l’asticella

Leggi su Sportface.it

Sedici ori, sei argenti, quindici bronzi: le trentasette medaglie di Parigi 2024 raccontano bene il cammino della Federazione Nuoto Paralimpico Italiano. Un percorso che inizia nel 2010, anno di fondazione della, ma che nel caso di, responsabile tecnico nazionale e candidata alla presidenza federale, parte da più lontano. Nel 1995 entrò a far parte dell’A.S.P.E.A. Padova, mentre nel 2009 fece il suo ingresso nello staff della nazionale inizialmente con l’incarico di referente degli atleti con disabilità visiva. Sedici anni dopo a Lignano Sabbiadoro, il prossimo 14 marzo, correrà per la presidenza contro l’ex segretario generale Franco Riccobello. Il Presidente uscente, Roberto Valori, in carica da 14 anni, ha deciso di non ricandidarsi, ma ha speso il proprio endorsement per