Internews24.com - Inter Women, Pedersen: «Nella Poule Scudetto l’atteggiamento sarà fondamentale! Dovremo rimanere unite»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «» Le parole della centrocampistaSofie Junge, centrocampista dell’, ha parlato cosi nel match program diMonza:VERSO LA- «Affrontiamo ogni partita come una finale, come un matchda giocare e porteremo questo atteggiamento anche. Siamo un gruppo forte, c’è una buona atmosfera, ci rispettiamo e facciamo tesoro delle nostre diversità. Abbiamo fatto un buon camminofase campionato, abbiamo avuto rispetto per tutte le squadre affrontate e siamo state costanti dando sempre tutto in campo. Cosamettere in campo ora?importante: ci saranno momenti difficili esostenerci e aiutarci a vicenda».