Inter-news.it - Inter, testa al Monza e sguardo ad altre due: turnover mirato di Inzaghi – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’si prepara alla sfida contro ilcon l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e mettere pressione alle inseguitrici. Nonostante all’orizzonte ci siano due impegni cruciali, la priorità più immediata per Simoneresta la partita di San Siro contro i brianzoli. L’allenatore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta valutando alcune rotazioni senza stravolgere l’assetto tattico della squadra.OCCASIONE – L’affronta l’ultima in classifica con ben 44 punti di vantaggio, ma il tecnico piacentino non vuole cali di concentrazione.sa che una vittoria contro ilpotrebbe permettere alla sua squadra di effettuare un altro scatto in vetta, aumentando la pressione su chi insegue. Con un calendario fitto di impegni, Simonesta valutando alcune rotazioni senza stravolgere l’assetto tattico della squadra.