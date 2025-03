Rompipallone.it - Inter, rinnovo monstre e addio alla clausola rescissoria: Marotta vuole blindare il big

Leggi su Rompipallone.it

La dirigenza nerazzurra pronta allo sforzo per blindare il top player: obiettivo direL’non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare i suoi top players. Uno su tutti, arrivato a parametro zero, si è imposto subito come un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi, diventando una delle armi più letali dell’attacco nerazzurro.Gol, assist e prestazioni da leader: un impatto devastante che ha inevitabilmente acceso i riflettori di diversi top club europei su di lui. Ecco perché la dirigenzaista ha già iniziato a muoversi per blindarlo.L’idea dell’e stipendio ritoccatoParliamo proprio di Marcus Thuram. Il problema principale? Unada 85 milioni di euro, che potrebbe permettere a qualsiasi squadra di presentarsi con l’assegno in mano e portarlo via senza trattative.