"Inter, ragazze da scudetto . E vorrei più derby a S. Siro"

Determinata, testarda e ambiziosa. Si definisce così Federica Cappelletti, giornalista e presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica della Figc. E devi esserlo per ottenere la conferma per il secondo anno consecutivo ai vertici di un movimento che in Italia, pur in crescita se paragonato al recente passato, deve fare i conti con stereotipi e una cultura del pallone ancorata ad una tradizione prettamente maschile. È il cuore però, come ammette lei stessa, ad averla condotta su questa strada. "Con Paolo (Rossi, ndc) si parlava già di calcio femminile nel 2018: aveva una visione moderna di questo sport, più lento, meno fisico ma che sapeva esprimere ugualmente forza e determinazione". Lei, compagna di vita per vent’anni dell’indimenticabile Pablito nazionale e alle spalle una carriera iniziata seguendo volley e basket, non ha avuto dubbi quando nel 2023 è arrivata la chiamata della federazione.