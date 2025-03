Inter Primavera non basta Berenbruch Il Milan riprende il Derby dal finale caldo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tempo diper l’che nella ventinovesima giornata del Campionato1 affronta i cugini pari età del. In casa del Diavolo, i ragazzi di mister Zanchetta sono chiamati a mantenere il passo della Roma, impegnata sul campo del Cagliari e +3 sui nerazzurri, reduci dalla straordinaria impresa di Monaco di Baviera in cui è arrivato il passaggio del turno in Uefa Youth League ai calci di rigore contro il Bayern.Primo tempoRispetto alla trasferta in Germania, l’schiera una formazione che vede tra le proprie fila diversi cambi tra cui il trio Topalovic-Spinaccè-De Pieri, inizialmente risparmiato per essere decisivo in caso di necessità. Al fischio d’inizio appare però subito chiaro come l’gestisca meglio la gara rispetto al. Le giovani speranze nerazzurre, seppur senza eccellere, mantengono il controllo del campo e appena possono aumentano i giri per giungere alla conclusione mentre ilsi affida ai colpi del giovane Liberali, già provato in Prima Squadra, che agisce prettamente in accompagnamento alle punte.