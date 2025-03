Internews24.com - Inter Monza, prove di formazione per Nesta! Ecco le probabili scelte

Tutto pronto in casa Monza, che stasera sfiderà l'Inter nel match valido per la 28a giornata in quel di San Siro. La Gazzetta dello Sport, prova ad ipotizzare le possibili scelte per i brianzoli:

Alessandro Nesta sta provando a mutare il corso degli eventi in casa Monza, soprattutto dal punto di vista emotivo. Si è fermato anche Ciurria (rottura del setto nasale, già operato), mentre recupera Caprari. Possibile l'abbassamento di Pedro Pereira nei tre dietro con Castrovilli mezzala. E chance per Petagna titolare.

PROBABILE FORMAZIONE MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Urbanski, Zeroli, Kyriakoupolos; Petagna, Keita