Inter-news.it - Inter-Monza probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

e leinA in vista della gara odierna della squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la 28ª giornata diA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraMILANO – Rientrata da Rotterdam (Olanda) con uno 0-2 preziosissimo, l’di Simoneattende ildi Alessandro Nesta, fanalino di coda in campionato. Testacoda a tutti gli effetti tra la prima in classifica a quota 58 punti e l’ultima a 14. Obiettivo mantenere l’ambita vetta. Di seguito tutte le inutili sue leinA relative alla squadra nerazzurra.