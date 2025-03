Inter-Monza nerazzurri a caccia della vittoria per mettere pressione al Napoli

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo il pareggio agrodolce dello Stadio Maradona di sette giorni fa, l’Campione d’Italia si appresta a scendere in campo questa sera a San Siro per chiudere il programma del sabato di Serie A. L’1-1 diha permesso ai ragazzi di Inzaghi di mantenere il primato in classifica sui partenopei di Antonio Conte e recitare per la prima volta in stagione il ruololepre in fuga daltore. A tentare di ostacolare la strada ai Campioni d’Italia ci sarà il fanalino di codaSerie A, ildi Alessandro Nesta, capace di fermare l’sul pareggio all’andata.Obiettivo tre puntiL’scenderà a San Siro alle 20.45 per passare un’altra settimana in vetta solitaria alla classifica di Serie A, soprattutto in occasione dello scontro diretto tra Juventus e Atalanta che potrebbe peraidi guadagnare qualcosa sulle due altre rivali nella lotta scudetto.