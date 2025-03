Inter-news.it - Inter-Monza, le probabili formazioni per la 28ª giornata di Serie A

Leggi su Inter-news.it

si giocherà oggi alle 20:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano: queste leper la partita di oggi, partita valida per la ventottesimadiA.CASA – L’si prepara alla sfida contro ilcon un turnover ragionato, senza stravolgere l’undici titolare. Tra i pali sarà ancora Josep Martinez a difendere la porta nerazzurra, con Yann Sommer pronto a rientrare in Champions League. In difesa, Benjamin Pavard e Francesco Acerbi sono sicuri del posto, mentre Stefan de Vrij appare favorito su Yann Bisseck per completare il reparto. A centrocampo spazio ai titolarissimi, con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan a formare il consueto trio. Sulle corsie esterne, Bastoni verrà impiegato ancora come quinto a sinistra per sopperire all’emergenza sulle fasce, mentre Dumfries agirà sulla destra.