Inter Monza Inzaghi rimanda il turnover? Le ultime in vista del match

di Redazioneil? Leindel, in programma questa sera a San SiroCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle possibili scelte diper iltra, in programma stasera alle 20:45.NIENTE- «Sarà che con ilha già perso punti — in questo campionato, ma non solo —, sarà che bisogna battere il ferro fin che è caldo, fatto sta che Simonesconti non ne fa: Serie A uguale Champions, dentro i migliori anche contro l’ultima in classifica perché questo è il momento di spingere sull’acceleratore. E allora è decisamente probabile che il testacoda di questa sera a San Siro si giochi con più o meno tutti i big nerazzurri in campo, da Bastoni a Thuram, da Calhanoglu a Mkhitaryan. Chi, tra i titolarissimi, rifiaterà in panchina, lo farà con un occhio al secondo round di coppa, in programma martedì col Feyenoord.