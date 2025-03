Inter-news.it - Inter-Monza, Inzaghi in campo con tutti i diffidati: tre a rischio squalifica – CdS

L’si appresta a sfidare ilcon la consapevolezza di dover gestire al meglio le energie in un periodo denso di impegni. Simone, secondo il Corriere dello Sport, pur valutando qualche rotazione, sembra intenzionato a confermare la presenza dii giocatorie a.OCCHIO AI– Secondo le ultime indicazioni,sembra intenzionato a schierare dal primo minutoi giocatori in diffida: Bastoni, Mkhitaryan e Barella. Una scelta che comporta unin vista dello scontro diretto con l’Atalanta, poiché un cartellino giallo li escluderebbe dalla sfida di Bergamo. L’, dunque, dovrà gestire la partita con attenzione, cercando di ottenere i tre punti senza incappare in sanzioni evitabili. L’obiettivo è vincere e mantenere il primato in classifica, senza compromettere le scelte per il big match contro l’Atalanta.