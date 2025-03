Internews24.com - Inter Monza, Inzaghi ci ripensa: cambia la coppia d’attacco! Le ultime sulla formazione

di Redazionecila! Leche scenderà in campo staseraStasera andrà in scena, la sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Sky Sport riferisce quelle che sono le ultimissime novità didopo la rifinitura odierna dei nerazzurri, con Simoneche sembra averto idea rispetto allaprovata fino a ieri. Conferma per Josep Martinez tra i pali, con Sommer in porta.invece l’attacco: si pensava che potessero giocare Thuram e Correa, il tecnico piacentino si affiderà invece a Lautaro e Arnautovic. Ritornano dal 1? Calhanoglu e Mkhitaryan, i quali erano rimasti in panchina nella sfida di Champions League contro il Feyenoord.confermato gioca ancora Martinez in porta e davanti Lautaro-Arnautovic.