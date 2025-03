Inter-news.it - Inter-Monza, in mezzo alla coppa c’è un primato da consolidare

, stasera alle 20.45, si gioca inalle due partite di Champions League contro il Feyenoord. Con la necessità di non sprecare troppe energie, ma anche di iniziare a fare l’andatura in Serie A.STRAPPO DA DARE –inaugura il weekend di Serie A dedicato a chi è in testa in classifica. Una partita che sarà poi seguita da Napoli-Fiorentina domenica alle 15 e Juventus-Atalanta sempre domenica in posticipo alle 20.45. L’obiettivo è presto detto: fare quanto si deve, ossia conquistare i tre punti, e vedere su quante si sarà guadagnato qualcosa, visto che due delle tre inseguitrici si sfidano fra di loro. Ma prima di pensare agli altri campi, detto che se si vince contano meno, bisogna dettare l’andatura. Quello che non è stato possibile fare a Napoli, dove le forze non c’erano più nella ripresa, e quello che bisognerà fare d’ora in poi.