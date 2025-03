Calciomercato.it - Inter-Monza dura solo tre minuti: infortunio e cambio forzato per Inzaghi

Leggi su Calciomercato.it

Tegola per la squadra nerazzurra: problema fisico nel secondo tempo, la sua partitapochisoltanto trela partita di Piotr Zielinski, costretto alal 72? per unmuscolare nell’anticipo di San Siro traIl centrocampista polacco era entrato in campo soltanto al 24? della ripresa sostituendo Mkhitaryan nella mediana nerazzurra, ma si è dovuto arrendere dopo pochiper un problema al polpaccio della gamba. L’ex Napoli si è accasciato a terra chiedendo l’aiuto dei sanitari e alzando subito bandiera bianca. Niente da fare quindi per Zielinski, che ha lasciato zoppicando il terreno di gioco e con l’aiuto del medici dell’.Al suo posto in campo Correa, con Simonequindi che opta per il tridente d’attacco per cercare la vittoria contro il