Inter Monza Correa ruba il posto a Lautaro? Il Tucu pronto ad affiancare Thuram

di Redazioneil? Ilad. Le idee di Inzaghi per la sfida in programma staseraCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sulla possibilità di vedere Joaquinin coppia conquesta sera nella sfida tra:IPOTESI– «Nei piani da triplete di Inzaghi tutti sono e devono essere utili alla causa, perciò non ci sarebbe da stupirsi se contro ilSimone scegliesse di puntare proprio sul, provato ieri tra i potenziali titolari in coppia con. L’argentino, fuori dalla lista Champions, è fresco al punto giusto per giocare la terza da titolare in questo campionato».NIENTE TURNOVER- «Sarà che con ilha già perso punti — in questo campionato, ma non solo —, sarà che bisogna battere il ferro fin che è caldo, fatto sta che Simone Inzaghi sconti non ne fa: Serie A uguale Champions, dentro i migliori anche contro l’ultima in classifica perché questo è il momento di spingere sull’acceleratore.