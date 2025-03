Inter-news.it - Inter-Monza con Correa! Calhanoglu torna con un altro titolare – CdS

L’si avvicina alla sfida contro ilcon l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e gestire al meglio le energie in vista degli imminenti impegni in Champions League. Stando alle ultime indiscrezioni, Simone Inzaghi conferma Joaquinin attacco. Il tecnico, come evidenziato dal Corriere dello Sport, sta valutando con attenzione i cambi da effettuare questa sera a San Siro.dal 1?. CON I TITOLARI – Dopo il turnover operato in Champions League contro il Feyenoord, dove Hakanè subentrato e Henrikh Mkhitaryan non ha giocato, entrambi partiranno dal primo minuto contro il. Il loro ritorno in mediana garantirà qualità ed esperienza, fondamentali per controllare la gara e imporre il ritmo giusto. L’unico dubbio riguarda Nicolò Barella, favorito su Davide Frattesi per completare il reparto.