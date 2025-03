Internews24.com - Inter Monza 3-2: reazione d’orgoglio dei nerazzurri che rimontano il doppio svantaggio e restano in testa al campionato!

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20:45 a San Siro per, match valevole per il 28° turno di Serie A: seguilo live con noiTutto pronto a San Siro per, la sfida valevole per la 28^ giornata deldi Serie A. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!2? Bianco atterra Lautaro poco prima del limite dell’area – Per l’arbitro non c’è fallo.6? Ci prova Barella – Conclusione al volo da fuori area, palla di parecchio sopra la traversa.7? Squillo di Keita – L’attaccante senegalese punta la difesa nerazzurra e calcia da fuori area, destro a lato al palo difeso da Martinez.20? Lautaro di– Stacco sul primo palo sul corner battuto da Calhanoglu, palla alta.22? Bastoni da fuori – Barella lo serve al limite dell’area, il difensore ha un controllo difficoltoso e prova a calciare di controbalzo, palla alta sopra la traversa.