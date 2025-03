Inter-news.it - Inter-Monza 3-2, Lautaro Martinez completa la rimonta! +4 (momentaneo)

Termina 3-2, sfida valevole per la ventottesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-2SECONDO TEMPO – Sulla scia della reazione con il gol di Arnautovic a fine primo tempo, l’rientra dagli spogliatoi con una marcia in più. Il gol fatica però ad arrivare, fino al 65?: azione insistita con la palla che arriva al limite dell’area e Calhanoglu lascia partire una potentissima rasoiata che si infila all’angolino senza lasciare scampo a Turati. Dopo il gol del pareggio i nerazzurri continuano ad affondare e al 75? è Thuram ad andare vicinissimo al gol con un tiro a giro che esce di un soffio a lato dell’incrocio. Per il vantaggio, però, non bisogna attendere molto, perché al 77? un cross dalla sinistra trovache anticipa Kyriakopoulos e di testa batte a rete, Turati sembra arrivarci ma il suo miracolosovento non è abbastanza perché la palla ha già superato la riga e fa 3-2.