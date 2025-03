Internews24.com - Inter Monza 3-2, Inzaghi la ribalta nella ripresa! La classifica aggiornata Serie A

Leggi su Internews24.com

di Redazione3-2, Simoneladopo lo spavento iniziale, ecco qui laA, la nuova graduatoria E alla fine questosi è concluso 3-2. Parliamo, naturalmente, della sfida valevole per la 28^ giornata del campionato diA. Vediamo quindi ladel massimo campionato italiano dopo il match andato in scena questa sera tra le mura dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ricordiamo che il Napoli di Antonio Conte affronterà domani la Fiorentina al Diego Armando Maradona, mentre Juventus e Atalanta si sfideranno poi la sera a Torino.61 punti (28)Napoli 57 (27)Atalanta 55 (27)Juventus 52 (27)Lazio 50 (27)Bologna 47 (27)Fiorentina 45 (27)Milan 44 (28)Roma 43 (27)Udinese 39 (27)Torino 35 (28)Genoa 32 (28)Como 29 (28)Verona 26 (27)Cagliari 26 (28)Lecce 25 (28)Parma 24 (28)Empoli 22 (27)Venezia 19 (28)14 (28)Leggi sunews24.