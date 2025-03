Juventusnews24.com - Inter Monza 3-2: i nerazzurri soffrono, ma vincono fortunosamente in rimonta contro i brianzoli! Scatto scudetto dei nerazzurri!

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews243-2: isi impongono a fatica in questo testa coda a San Siro! La vittoria arriva grazie a un autogoal!Soffre, ma vince. Del resto il risultato parla molto chiaro.3-2. Il match si era messo fortissimamente in salita per i, che sono andati sotto tra il 32? e il 44? del primo tempo grazie a Samuele Birindelli e al grande ex Keita Balde. Nella ripresa, però, si sono scatenati i campioni d’Italia.Dopo la marcatura di Marko Arnautovic, che ha accorciato le distanze nelle al primo minuto di recupero della prima frazione, un goal di Hakan Calhanoglu al 64? e una clamorosa autorete di Georgios Kryiakopoulos al 77? determinano il risultato finale sul 3-2 definitivo. Brutte notizie per la Juve, che sperava nell’impresa dei