Inter-news.it - Inter-Monza 1-2 al 45?: doppia dormita, poi reazione di Arnautovic

Leggi su Inter-news.it

Termina sul punteggio di 0-2 il primo tempo di, sfida valevole per la ventottesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Un’che fatica in questo primo tempo, con tanta pressione e tanti tentativi di assaltare la porta del, senza riuscire però spesso a rendersi pericolosa. La prima grande occasione arriva dopo 22 minuti, quandoimpatta di testa su un cross dalla destra, ma è bravissimo Turati a impedirgli la rete. Il vantaggio arriverebbe al 24?: calcio d’angolo con Lautaro Martinez che colpisce di testa, Turati para ancora con un miracolo, ma sul rimpallo il capitano spara in rete l’1-0. Incredibilmente il direttore di gara, con ausilio del VAR, annulla per un fallo di mano che lascia in realtà moltissimi dubbi.