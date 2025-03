Internews24.com - Inter Feyenoord, Hartman lancia l’allarme: «A troppi big è accaduto questo»

di RedazioneQuilindschyè andato duramente all’attacco delle politiche del club verso: le dichiarazioniL’esterno difensivo, rientrato da un lungo infortunio e out dalla lista Champions League (ma titolare in Eredivisie), si scaglia contro le cessioni effettuate. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Voetbal Primeur anche in vista di:LE PAROLE – «Sono andati via alcuni giocatori: Geertruida, Wieffer, Minteh e alcune persone dello staff che sono state importanti per come giochiamo. Non ci sono stati veri e propri sostituti, ora è partito anche Santiago Gimenez e non è stato comprato nessuno. Rischiano yutti, dall’allenatore ai giocatori, dobbiamo guardarci allo specchio. Dobbiamo giocare meglio e per ora non ci stiamo riuscendo, centrare il terzo posto è fondamentale per evitare un’annata molto mediocre.