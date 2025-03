Inter-Feyenoord biglietti in vendita | prezzo dove e come acquistarli

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la straordinaria impresa di Rotterdam, in cui è riuscita a portare a casa il primo round degli ottavi di finale di Champions League, l’si appresta a vivere i novanta minuti di campionato con il Monza che faranno da apripista alla sfida di ritorno contro ildi Robin Van Persie in programma martedì 11 marzo alle ore 21 a San Siro.in ogni grande occasione, la Scala del Calcio sarà gremita per sostenere la Beneamata e condurla verso un nuovo importantissimo traguardo., informazioni suiIn vista della gara contro la formazione olandese, San Siro sta andando sempre più riempiendosi per sostenere i ragazzi di Inzaghi in un passaggio cruciale della stagione. In caso di approdo ai quarti di finale, l’vendicherebbe sportivamente la cocente eliminazione della passata stagione, avvenuta nella sfida del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid.