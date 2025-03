Calciomercato.it - Inter, clausola e nuovo accordo: oltre 45 milioni per Thuram | CM.IT

L’attaccante francese è uno degli intoccabili dello scacchiere di Inzaghi: il club campione d’Italia lavora per blindare a Milano il figlio d’arteUna caviglia ancora un po’ malconcia, ma che non ha impedito a Marcusdi lasciare il segno nel match di Champions League in casa del Feyenoord.Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itIl francese è tornato a graffiare dopo un periodo a secco di reti, toccando quota 15 centri in stagione impreziositi anche da quattro assist. Gol preziosissimo per l’e che insieme alla zampata di capitan Lautaro Martinez permette ai campioni d’Italia di prenotare il biglietto per i quarti di Champions. La ‘ThuLa’ continua a trascinare i nerazzurri, con le due bocche di fuoco di Inzaghi che potrebbero fare staffetta questa sera nell’impegno di campionato contro il fanalino di coda Monza.