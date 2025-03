Tvplay.it - Inter, che fatica: i nerazzurri ribaltano il risultato contro il Monza

Dopo essere andata sotto di due gol, l’di Simone Inzaghi ha rimesso in piedi la partita e portato a casa i tre punti: 3-2 ilfinale.L’suda, soffre e trova i tre punti in un match dove ilha dato dimostrazione di avere fame, di voler restare in Serie A. E cosi proprio i ragazzi di Nesta hanno messo il muso avanti nel corso della partita, creando non poco timore all’no di un San Siro che ha continuato a spingere per tutta la partita, al netto di tutto.Hakan Calhanoglu Esulta dopo il gol (LaPresse) TvPlay.itUn primo tempo che ha visto l’in grande difficoltà, al punto da concedere addirittura il doppio vantaggio al. E cosi i ragazzi di Nesta hanno sognato per un attimo di arrivare all’vallo addirittura sul doppio vantaggio: prima la rete di Birindelli, che ha sbloccato il match, e quindi quella di Keita Balde, che ha spinto gli ospiti all’no di un San Siro letteralmente gelato.